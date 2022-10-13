Galatasaray'da hücumdaki üçlü değişiyor!
3'Ü 1 ARADA
Florya'da 3 takımla yapılan turnuvalarda farklı kurgular deneyen Okan hoca, en iyi kadroyu bir araya getirmeye çalışıyor. Kayseri karşısında sürpriz hazırlığında olan Buruk, antrenmanlarda üst seviye performans ortaya koyan, bunun yanında istekli ve hırslı görünen tecrübeli yıldızlarını aynı anda sahaya sürmenin hesapları içinde.
KEREM'İ ŞİMDİLİK GÖZDEN ÇIKARMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR
Fanatik’in haberine göre, özellikle Mertens'in her antrenman maçında takımın en skorer ismi olması, Icardi'nin birbirinden şık goller kaydetmesi ve "Hazırım" mesajı vermesi, Mata'nın sahada yer aldığı her an çevresindeki oyuncuları pozisyona sokması, Okan Buruk'u 11'de değişime mecbur kılıyor. 3 tecrübeli yıldızı da ilk 11'de kullanmak isteyen Buruk, şimdilik Kerem'i gözden çıkarmış gibi görünüyor.
BİR FORMAYA 3 ADAY VAR
Savunmanın göbeğinde Abdülkerim ile Nelsson'un yeri garanti. Kalede Muslera, sağ bekte Boey, orta sahada da Torreira, Oliveira ve Midtsjö üçlüsünden ikisinin 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla Kerem'in yerine yerli hamlesi çok yüksek ihtimalle sol bekte gerçekleşecek. Son olarak Van Aanholt'u kesip Dubois'i bu bölgeye çeken Buruk, antrenmanlarda sezon boyunca hiç forma giymeyen Emre Taşdemir'i hazırlıyor. Ayrıca Berkan da idman maçlarında bu bölgede deneniyor. Genç sol bek Kazımcan da forma şansı bekleyen yerliler arasında yer alıyor.
KAMPTAN ÖNCE AÇIKLAYACAK
Okan hoca, Abdülkerim, yerli sol bek ve sağ kanatta da Yunus'u oynatarak, hücum hattında daha fazla yabancı kullanma planı üzerinde duruyor. Diğer taraftan Rashica ve Yusuf Demir'in antrenmanlardaki yüksek formu da Buruk'un kafasını karıştıran detaylardan biri. Tecrübeli çalıştırıcı son kararını yarınki Kayseri yolculuğundan önce verip, takıma açıklamayı planlıyor.
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