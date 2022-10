Galatasaray'da hücumdaki üçlü değişiyor!

KEREM'İ ŞİMDİLİK GÖZDEN ÇIKARMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Fanatik’in haberine göre, özellikle Mertens'in her antrenman maçında takımın en skorer ismi olması, Icardi'nin birbirinden şık goller kaydetmesi ve "Hazırım" mesajı vermesi, Mata'nın sahada yer aldığı her an çevresindeki oyuncuları pozisyona sokması, Okan Buruk'u 11'de değişime mecbur kılıyor. 3 tecrübeli yıldızı da ilk 11'de kullanmak isteyen Buruk, şimdilik Kerem'i gözden çıkarmış gibi görünüyor.