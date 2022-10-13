Galatasaray'da hücumdaki üçlü değişiyor!

BİR FORMAYA 3 ADAY VAR

Savunmanın göbeğinde Abdülkerim ile Nelsson'un yeri garanti. Kalede Muslera, sağ bekte Boey, orta sahada da Torreira, Oliveira ve Midtsjö üçlüsünden ikisinin 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla Kerem'in yerine yerli hamlesi çok yüksek ihtimalle sol bekte gerçekleşecek. Son olarak Van Aanholt'u kesip Dubois'i bu bölgeye çeken Buruk, antrenmanlarda sezon boyunca hiç forma giymeyen Emre Taşdemir'i hazırlıyor. Ayrıca Berkan da idman maçlarında bu bölgede deneniyor. Genç sol bek Kazımcan da forma şansı bekleyen yerliler arasında yer alıyor.