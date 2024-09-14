Holstein Kiel - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Holstein Kiel - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında deplasmanda Holstein Kiel ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2024 Cumartesi, 12:04
Holstein Kiel - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Holstein Kiel - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Marcel Rapp'ın ekibi Holstein Kiel ile karşı karşıya gelecek.

Holstein Kiel - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HOLSTEIN KIEL - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Holstein Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Holstein Kiel - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HOLSTEIN KIEL - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Reichel'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli olarak yayınlanacak.

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