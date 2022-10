Kuaförden açıklama: 'Ünlü futbolcular saçı totem haline getirdi'

"TIRAŞ OLMAYI TOTEM HALİNE GETİREN FUTBOLCU VAR"

Bazı futbolcuların ise saç tıraşı ve bakımlarını totem haline getirdiğini kaydeden Bilen, şunları kaydetti:

"Cyle Larin haftada 2 kere saçlarını kestiren bir oyuncu. Kovid olduğum dönemde 2 hafta boyunca mesleğimi yerine getiremedim. Larin de kimsede traş olmadı ve kabarık saçlarıyla sahaya çıktı. Karantina sürem bitince gece 1'de evine giderek saçlarını kestim. Bu süreçte başka arkadaşlarımı önerdim ama bunu bir totem haline getirdiği için tıraş olmadı. 'Gece 3'te de olsa saçımı sen keseceksin, yoksa totemim bozuluyor' diyen oyuncular var. Bu konuda çok takıntılı oyuncular var. Tıraş olmayı totem haline getiren futbolcular var. Örneğin Rıdvan her zaman maça 1 gün kala saçlarını kestirmeye başladı. Bu konularda totemi olan futbolcuları araştırdım ve çok fazla futbolcuda böyle bir durum olduğunu gördüm. Miralem Pjanic de her zaman perşembe günleri ve maça 2 gün kala saç kesimini yaptırırdı. Welinton her zaman gri bir pigmentte boya istiyor ve bunun kendisine uğur getirdiğine inanıyor. Montero 'Saçımı kestirmeden gol atacağıma inanmıyorum' dedi. Futbolcular saç kesimleriyle stres attığını söylüyor. Batshuayi'nin saçlarına örgü yapıyoruz. O da saçlarına örgü yaptırdıktan sonra gol atacağına inanıyor, zaten Fenerbahçe'ye gittiğinde ilk maçında da golünü attı.