Mustafa Sarıgül'ün kucağına alıdğı milli sporcu Ayşe Şirip kimdir?

AYŞE ŞİRİP: HEDEFİM OLİMPİYAT KOTASI ALMAK VE OLİMPİYATTA MADALYA KAZANMAK

Hedefinin olimpiyat kotası almak ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu dile getiren Ayşe Şirip, "2 sene önce halter sporuna kollarımı güçlendirmek ve güçlü birey olmak için başladım. Üst üste 2 Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Kollarım güçsüz olduğu için halterde daha fazla başarı elde edemeyeceğim söylendi. Pes etmedim, 2 sene boyunca çalıştım ve milli takıma gitmeye hak kazandım. Gürcistan'da ikinci oldum. Hedefim olimpiyat kotası almak ve olimpiyatta madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.