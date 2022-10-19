Mustafa Sarıgül'ün kucağına alıdğı milli sporcu Ayşe Şirip kimdir?
Eski Şişli Belediye Başkanı ve Türkiye Değişim Partisi kurucu lideri Mustafa Sarıgül geçtiğimiz günlerde halterde Avrupa 2'ncisi olan Ayşe Şirip'i kutlarken bir anda kucaklayınca, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Ayşe Şirip kimdir?
DHA'nın aktarımına göre; Antalya'da 108 santimetre boyundaki milli sporcu Ayşe Şirip (24), 'Kolların güçsüz halterde başarılı olamazsın' diye alay edenlere üst üste 2 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği kazanarak cevap verdi. Milli sporcu olimpiyat madalyası hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.
Akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya gelen Ayşe Şirip, bedensel engelli birey olarak çocukluğunda geçirdiği zor dönemin ardından 'Ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu. Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Şirip, sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de 2 yıl önce haltere yöneldi. Antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapan Şirip, ilk yılında Türkiye şampiyonu oldu.
Kısa boyu nedeniyle hissettiği dışlanmışlık duygusunu, hayata güler yüzle bakarak aşan Ayşe; kollarını güçlendirip, iş hayatında başarılı olmak için başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirledi. Pandemi sürecinde evinde ve parklarda antrenman yapan Şirip, mart ayında da Türkiye şampiyonu oldu. 29 Eylül'de Gürcistan'da tamamlanan Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ayşe Şirip, milli takım forması giymenin gururunu yaşadı.
Yunan mitolojisinde, bereketin sembolü olan doğa tanrıçası Artemis'in efsanelerine ilgi duyduğunu söyleyen Ayşe Şirip, halter dünyasının Artemis'i olarak anılmak istiyor. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı hayal eden Ayşe Şirip, aralık ayında yapılacak Dünya Kupası'nda madalya kazanarak olimpiyat kotası almayı hedefliyor.
AYŞE ŞİRİP: HEDEFİM OLİMPİYAT KOTASI ALMAK VE OLİMPİYATTA MADALYA KAZANMAK
Hedefinin olimpiyat kotası almak ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu dile getiren Ayşe Şirip, "2 sene önce halter sporuna kollarımı güçlendirmek ve güçlü birey olmak için başladım. Üst üste 2 Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Kollarım güçsüz olduğu için halterde daha fazla başarı elde edemeyeceğim söylendi. Pes etmedim, 2 sene boyunca çalıştım ve milli takıma gitmeye hak kazandım. Gürcistan'da ikinci oldum. Hedefim olimpiyat kotası almak ve olimpiyatta madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.
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