Nihat Kahveci'den Jorge Jesus yorumu: Sözleşme uzatın

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:53
<p>Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Ülker Stadı’nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler konuk ekibi 5-0 mağlup etti.</p> <p>Maçın ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, <strong>TRT Spor</strong>'da Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi.</p> <p><strong>Kahveci'nin değerlendirmeleri şu şekilde:</strong></p>

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Ülker Stadı’nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler konuk ekibi 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, TRT Spor'da Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi.

Kahveci'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

<p><strong>"STAT BERNABEU GİBİ 6 KAT OLSUN"</strong></p> <p>"Sözlerime Sayın Başkan Ali Koç'a seslenerek başlamak istiyorum. Kapasiteyi bir an önce artırmaya başlasalar iyi olur diye düşünüyorum. 6 katlı Bernabeu Stadı gibi statları olsa o da dolar bu futbolla diye düşünüyorum."</p>

"STAT BERNABEU GİBİ 6 KAT OLSUN"

"Sözlerime Sayın Başkan Ali Koç'a seslenerek başlamak istiyorum. Kapasiteyi bir an önce artırmaya başlasalar iyi olur diye düşünüyorum. 6 katlı Bernabeu Stadı gibi statları olsa o da dolar bu futbolla diye düşünüyorum."

<p><strong>"JESUS'LA SÖZLEŞME UZATIN"</strong></p> <p>"Ligin daha ilk haftaları çok erken, şampiyon olur olmaz bu lig daha zor geçecek. Hiç bakmadan, şampiyon olur olmaz Jesus'la 2-3 yıllık sözleşme imzalamaları gerek diye düşünüyorum. Fenerbahçe hocasını buldu."</p>

"JESUS'LA SÖZLEŞME UZATIN"

"Ligin daha ilk haftaları çok erken, şampiyon olur olmaz bu lig daha zor geçecek. Hiç bakmadan, şampiyon olur olmaz Jesus'la 2-3 yıllık sözleşme imzalamaları gerek diye düşünüyorum. Fenerbahçe hocasını buldu."

<p><strong>"BU TAKIMI NASIL ANALİZ EDECEKSİN?"</strong></p> <p>"Analizi en kolay ve en zor olan iki takımın karşılaşmasını izledik. Lincoln oynayacak diyorsun Rossi oynuyor, Batshuayi oynayacak diyorsun Pedro oynuyor. Mert Hakan var takımın komutanı deniyo Arao oynuyor. Sen bu takımı nasıl analiz edeceksin. 30 oyuncu analiz etmen gerekiyor, kimin oynayacağı belli değil ve iyi oynamışken değişiyor, oynayanlar da kimseyi aratmıyor."</p>

"BU TAKIMI NASIL ANALİZ EDECEKSİN?"

"Analizi en kolay ve en zor olan iki takımın karşılaşmasını izledik. Lincoln oynayacak diyorsun Rossi oynuyor, Batshuayi oynayacak diyorsun Pedro oynuyor. Mert Hakan var takımın komutanı deniyo Arao oynuyor. Sen bu takımı nasıl analiz edeceksin. 30 oyuncu analiz etmen gerekiyor, kimin oynayacağı belli değil ve iyi oynamışken değişiyor, oynayanlar da kimseyi aratmıyor."

<p><strong>"İSTEK ARZU AYNI, SAĞLAYAN JESUS"</strong></p> <p>"Crespo muhteşem bir gol attı, Rossi aynı şekilde. İrfan Can formayı kaptıracak mıyım diyor nefis goller atıyor. Oyuna girenler aynı şekilde birbirine vererek atıyor. 60'ta 2 değişiklik yapıyorlar. 5 atıyor 6'yı arıyorlar. Maç bitti gidin bakın hala atak yapıyor olabilirler yani. Dakika 1 dakika 90 aynı oyun. İstek arzu hep aynı. Bunu sağlayan da Jesus."</p>

"İSTEK ARZU AYNI, SAĞLAYAN JESUS"

"Crespo muhteşem bir gol attı, Rossi aynı şekilde. İrfan Can formayı kaptıracak mıyım diyor nefis goller atıyor. Oyuna girenler aynı şekilde birbirine vererek atıyor. 60'ta 2 değişiklik yapıyorlar. 5 atıyor 6'yı arıyorlar. Maç bitti gidin bakın hala atak yapıyor olabilirler yani. Dakika 1 dakika 90 aynı oyun. İstek arzu hep aynı. Bunu sağlayan da Jesus."

<p><strong>"ALTAY'A MORAL OLDU"</strong></p> <p>"Altay güzel bir pozisyon çıkardı son dakikalarda. Gol de olabilirdi ama Altay'a da moral oldu. Çevremizdeki insanlar çok mutlu stada maç izlemeye gitmek istiyor herkes. Muhteşem arzulu bir futbol var sahada."</p>

"ALTAY'A MORAL OLDU"

"Altay güzel bir pozisyon çıkardı son dakikalarda. Gol de olabilirdi ama Altay'a da moral oldu. Çevremizdeki insanlar çok mutlu stada maç izlemeye gitmek istiyor herkes. Muhteşem arzulu bir futbol var sahada."

<p><strong>"BÜYÜK TAKIMLARDA BÖYLEDİR"</strong></p> <p>"Biz Fenerbahçe'yiz ve iyiyiz. 4'te 3 kendi istediği gibi takım kuruluyor, 4'te 1 de rakibe göre seçimler yapılıyor. Büyük takımlarda da böyledir zaten. Fenerbahçe mesela Beşiktaş gibi maçı rakip çevirir mi diye bir sinyal vermedi mesela."</p>

"BÜYÜK TAKIMLARDA BÖYLEDİR"

"Biz Fenerbahçe'yiz ve iyiyiz. 4'te 3 kendi istediği gibi takım kuruluyor, 4'te 1 de rakibe göre seçimler yapılıyor. Büyük takımlarda da böyledir zaten. Fenerbahçe mesela Beşiktaş gibi maçı rakip çevirir mi diye bir sinyal vermedi mesela."

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