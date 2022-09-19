Nihat Kahveci'den Jorge Jesus yorumu: Sözleşme uzatın

"BU TAKIMI NASIL ANALİZ EDECEKSİN?"

"Analizi en kolay ve en zor olan iki takımın karşılaşmasını izledik. Lincoln oynayacak diyorsun Rossi oynuyor, Batshuayi oynayacak diyorsun Pedro oynuyor. Mert Hakan var takımın komutanı deniyo Arao oynuyor. Sen bu takımı nasıl analiz edeceksin. 30 oyuncu analiz etmen gerekiyor, kimin oynayacağı belli değil ve iyi oynamışken değişiyor, oynayanlar da kimseyi aratmıyor."