Nihat Kahveci'den Jorge Jesus yorumu: Sözleşme uzatın
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Ülker Stadı’nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler konuk ekibi 5-0 mağlup etti.
Maçın ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, TRT Spor'da Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi.
Kahveci'nin değerlendirmeleri şu şekilde:
"BU TAKIMI NASIL ANALİZ EDECEKSİN?"
"Analizi en kolay ve en zor olan iki takımın karşılaşmasını izledik. Lincoln oynayacak diyorsun Rossi oynuyor, Batshuayi oynayacak diyorsun Pedro oynuyor. Mert Hakan var takımın komutanı deniyo Arao oynuyor. Sen bu takımı nasıl analiz edeceksin. 30 oyuncu analiz etmen gerekiyor, kimin oynayacağı belli değil ve iyi oynamışken değişiyor, oynayanlar da kimseyi aratmıyor."
"İSTEK ARZU AYNI, SAĞLAYAN JESUS"
"Crespo muhteşem bir gol attı, Rossi aynı şekilde. İrfan Can formayı kaptıracak mıyım diyor nefis goller atıyor. Oyuna girenler aynı şekilde birbirine vererek atıyor. 60'ta 2 değişiklik yapıyorlar. 5 atıyor 6'yı arıyorlar. Maç bitti gidin bakın hala atak yapıyor olabilirler yani. Dakika 1 dakika 90 aynı oyun. İstek arzu hep aynı. Bunu sağlayan da Jesus."
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