Gaziantep evinde Ümraniyespor'a son dakikada puan verdi!

11 Eylül 2022 Pazar, 22:09

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarıda Gaziantep FK penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Rumen yıldız Alexandru Maxim, topu ağlara göndererek eşitliği bozdu. Golün ardından Ümraniyespor eşitlik sayısını bulmaya çalıştı ve aradığı golü son dakikada buldu. 90. dakikada Mrsic'ün golüyle Ümraniyespor beraberliği yakaladı ve mücadele tamamlandı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 13 puana yükselerek ligdeki iddialı yürüyüşünü sürdürdü. Ümraniyespor ise 1 puanda kalarak ligde henüz galibiyet alamadı.