Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu ertelendi

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:54

Gençlerbirliği Spor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 31 Temmuz'a ertelendi.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, daha önce çoğunluk sağlanması halinde bugün saat 10.00'da kulüp tesislerinde düzenleneceği açıklanan genel kurul için yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

Bu nedenle Gençlerbirliği'nin genel kurulu, 31 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.