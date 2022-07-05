Giderler gelirden fazla ama futbolda kulüplere tanınan limit yüzde 73 fazla

05 Temmuz 2022 Salı, 07:00

Bu uygulama, rekabetçi dengenin orta ve uzun vadede daha da bozulması, haksız rekabetin artması anlamına geliyor. Rekabetçi denge, dengesiz rekabete dönüşüyor! Bu uygulamayla, rekabet TFF aracılığıyla yeniden şekillendiriliyor.

KULÜPLERİN GELİRİ ARTMIYOR

Şüphesiz hiper enflasyonun olduğu bir ekonomide kulüplerin de parasal gereksinimleri artacaktır. TFF’nin genel mantığı bu uygulamayla ortaya çıkıyor ki takım harcama limitini de enflasyona yakın bir oranda artırmak yönündedir. Bu belki böylesi bir ekonomik dengesizlik ortamında makul görülebilir ama gözden kaçırılmaması gereken bir gerçek var ki kulüplerin gelirleri enflasyon kadar artmamaktadır. Giderlerin gelirlerden daha hızlı arttığı bir ortamda kulüplerin mali dengelerini kurabilmeleri mümkün olamayacaktır.

MALİ YAPIYI BOZAR

Enflasyondaki artış oranına göre kulüplere tanımlanan harcama limitindeki yükseliş bir önceki yıla göre yüzde 75 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonun rakamları şişirdiği bir gerçektir. Ancak harcama limiti ile uygulaması da futboldaki enflasyonu artırıcı bir etkiye sahiptir. Bunun kaçınılmaz sonucu, Türk futbolunda enflasyonist artış olacaktır. Bu da takımların mali yapılarını olumsuz etkileyecektir.

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Süper Lig kulüplerinin toplam gelirleri yaklaşık 5 milyar TL. Ancak şu dikkat çekiyor; takımlara tanımlanan harcama limiti toplam 8.7 milyar TL. Yani kulüplerin gelirlerinden yüzde 73 daha fazla. Dört büyük kulübün toplam gelirleri 2 milyar 933 milyon TL civarında. Bu ekipler için belirlenen toplam harcama limiti ise 4 milyar 764 milyon 662 bin 906 TL olup gelirlerinden yüzde 62 daha fazla.