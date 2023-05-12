Giovanni Guidetti açıkladı! VakıfBank'ta Paola Egonu ayrılıyor...
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guideitti, Paola Egonu'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Guidetti, Paola Egonu'nun takımdan ayrılacağını söyledi.
CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guideitti, Paola Egonu ile yol ayrımında olduklarını doğruladı.
"PAOLA EGONU'YU TUTAMADIK, ÜZGÜNÜM"
Corriere Torino'ya konuşan Giovanni Guideitti, Paola Egonu'nun takımdan ayrılacağını söyledi. Guidetti, "Paola, İstanbul'da kendini sevdirdi. İstemeden de olsa gitmesine izin vereceğim. Tutamadık ve üzgünüm. Çok güzel bir ilişkimiz var, büyük bir büyüme arzusu olan, mütevazi bir kız" ifadelerini kullandı.
Paola Egonu
YENİ TAKIMI
Sporx'in İtalyan basınına dayandırdığı haberlere göre Paola Egonu, Vero Volley Milano Monza'ya transfer olacak. Monza, birkaç yıl önce de Egonu için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncu o dönem Imoco Conegliano'yu tercih etmişti.
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