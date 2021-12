Gökhan Gönül'den Fenerbahçe açıklaması! "Her an her şey olabilir, neden olmasın?"

16 Aralık 2021 Perşembe, 17:35

Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Fenerbahçe dönemi ve kariyeriyle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları...

Biz sezona iyi başlayamadık. Asıl pozisyonu orta saha olan oyuncular forvet oynamak zorunda kaldı, kanatlar stoper oynamak zorunda kaldı. Takım olarak bütünlüğü sağlayamadık. Kazanabileceğimiz maçlardan puansız ayrıldık. Hakem konuşmayı çok sevmiyorum ama aleyhimize bariz hatalar oldu. Kamuoyu da gördü zaten. İçeride kazanıyoruz, dışarıda kaybediyoruz ama çok kötü oynayarak kaybetmiyoruz. İnşallah galibiyet galibiyet olarak devam eder serimiz. Devre arasına iyi sonuçlarla girersek birçok şeyi değiştirebileceğimize inanıyorum.

Benim sakatlığım geçen sezondan birkaç maçta oynamak zorunda kaldığım için uzun sürdü. Sakatlığım kalmadı. Ağrısız sızısız maç oynamayı da özledim. Bu maçta da sahada olacağımı düşünüyorum hocam şans verirse.

(Galatasaray maçı) Bence o gün oynanan maçın atmosferinin bile hakemi etkilediğini düşünüyorum. BÜyük takım küçük takım fark etmeksizin o günkü atmosfer etkiledi. Bir şeyler söyleyerek bazı kesimleri rahatsız edecek şeyler söyleyeceğim belki. Kendimin haklı olduğunu düşündüğüm bir pozisyonda itiraz ediyordum ama maç sonunda görüyordum haklı olmadığımı. Hakemlerin de hata yaptığına ikna oluyorsunuz böyle. Eskiden hakeme itiraz ederdik, görmedim diyordu. İnanıyorduk, yan hakemler de görmedim diyordu. Hakemler de insan, görmedi diyorduk. VAR'dan sonra bazı şeyleri gerçekten aklım almıyor. Hakem görmemiş olabiliyor ama 4-5 tane hakem ekran başında izliyor. İnanamıyorum. VAR olmasa mıydı diyorum bazen.

"FENERBAHÇE'DE KONTRATIM VARDI"

Fenerbahçe'de 1+1 kontratım vardı. Yeni gelen hoca, kendi oyun sistemi ve kendi düşünceleri... Fenerbahçe'ye döndüğümde bir şampiyonluk yaşayıp, futbola veda etme düşüncem vardı. Ancak yaşayamadım. Düşündüm bırakmalı mıyım diye, sonra evde oturup pişman olur muyum dedim. Sonra da Çaykur Rizespor'u tercih ettim.

Ben Galatasaray'dan resmi bir teklif almadım. Birçok konuşmalar olabiliyor, insanlar da bunu teklif yapıldı olarak algılıyor. Önemli olan kısım bence resmi olan teklif.

"FENERBAHÇE, NEDEN OLMASIN?"

Fenerbahçe'ye döner misin?

"Bence futbolun en güzel yanlarından biri de kimin nerede oynayacağını önceden kestirememek. Her an her şey olabilir, neden olmasın?"

"Emre Belözoğlu'yla birlikteliğimiz Fenerbahçe'de başlamıştı. Son 10 maçta hocamdı. İnanılmazdı gerçekten. Kendisi, "Bu ülkenin yetiştirdiği sayılı hocalardan biri olacağım." diyordu. Bence de olacak."

2 sene daha kontratım var, ona odaklandım. Kimseye mahcup olmadan 2 sene daha oynayıp, görevimi bitirmek istiyorum. Yarının ne getireceğini bilemeyiz. Şu an bir gelecek planım yok.

Ben, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de toplam 15 sene oynadım. Orada tek amaç şampiyonluk. Bunun baskısını hissedeceksiniz. Üzerinizde formasını giydiğiniz milyonlarca taraftara olan bağlılığınız var. 15 sene sorna ilk kez Anadolu'da oynuyorum. İyi değil durumumuz. Şu anki pozisyondan gerçekten oldukça rahatsızız. Bir an önce toparlanıp, yukarı çıkma amacındayız.

Makas aslında bayağı daraldı. Büyük takımlarda kaliteli oyuncular her zaman olmuştur, olmaya da devam edecek. Ancak kaliteli oyuncularla oynamak yetmez, takım olmak önemli. Anadolu takımları diye tabir ettiğimiz bizler, yeteneğin yetmediği dönemde takım olarak mücadele etmenin karşılığını bayağı alıyoruz.

"SÜPER LİG'İN EN İYİSİ O!"

Rosier'i beğeniyorum. Bence Süper Lig'in en iyi sağ beki o.

Benfica maçının gününü hemen hemen hatırlamıyorum. Başkalarının anlattıklarını biliyorum. Beni içeri götürüyorlar sedyeyle, gözlerimi açıyorum, başımda bir doktor ağzıma dikiş atıyorlar. Bir daha açıyorum 15 dakika geçmiş, hocaya söyleyin değişiklik yapmasın ben gireceğim diyorum. Sonra bir daha gözlerimi açıyorum hastanedeyim. Ben çıkana kadar işler istediğimiz gibi gidiyordu. Tur atlayıp atlamadığımızı sormak normal bir durum.

Beklentileri insanların çok fazla arttı. Gelen yeni jenerasyon acaba başarı yakalayabilecek miyiz hissi uyandırdı hepimizde. 1-2 şey yüzünden kaçan o başarı daha büyük üzüntülere sebep oluyor. Beklentiniz çok fazla ve olmadığında da üzüntünüz o kadar fazla oluyor. Çok kolay maçlar yok ama neden olmasın? Herkes söyler, bitti demeden bitmez diye. Son sözü söyleyecek olan milli futbolcularımız. Başarısızlıkta da başarıda da onların arkasındayız. Portekiz maçı inşallah iyi olacak. Biliyorum ki her şeyi deniyorlar, onların ne hissettiğinin çok farkındayım.

Fenerbahçe'de Samuel bana göre bek oyuncusu değil. Ferdi, bir kanat oyuncusu olmasına rağmen inanılmaz bir performans sergiliyor. Hem bek hem kanat hem hücumu çok iyi oynuyor. Ben de kanat oyuncusuydum, sağ bek olarak devam ettim. Ferdi de bunu yaparsa başarılı olabilir.

Bence dünyada bir bek problemi var. Eskiden oynanan bek pozisyonlarıyla günümüzde oynanan bek pozisyonları farklı. Eskiden ön liberolar sorulurken, şimdi ilk soru bekler nasıl olacak oluyor. Burak Kapacak'ı çok beğeniyordum Bursa'da sonra o da kanat oynamaya başladı. Fırsat geçmiyor eline, oynasa nasıl bir performans sergiler kimse bilmiyor. O dönemin yıldızlarındandı Bursa'da.

2008'de Bayern ve Barcelona'dan teklif aldın mı?

Çok net bildiğim teklifler vardı. Herkesin unuttuğu bir şey var ben, kontratı olan bir oyuncuyum. Kulübümün istediği şartların yerine getirilmesi gerekiyor ki ben istediğim yere gidebileyim. 22-23-24 yaşlarımda bu tarz teklifler vardı. 3-4 tane İspanya'dan ve İngiltere'den çok ciddi teklif vardı.