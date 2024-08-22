Gol sesi çıkmadı: Trabzonspor, İsviçre'den beraberlikle dönüyor!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 20:49

Güncelleme: 23.08.2024 - 00:01

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı.

Kybunpark'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, turun kaderini Trabzon'da oynayacağı rövanş maçına bırakmış oldu.

Trabzonspor'da uzun bir süredir ilk 11'de yer almayan Hırvat oyuncu Mislav Orsic, St. Gallen maçına ilk 11'de başladı ve etkili bir performans gösterdi.

Turun rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

ORSIC KARŞI KARŞIYA KALDI AMA ATAMADI

Maçın 7. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda savunmadan topu kapan Orsic, pasını Visca'ya verdi. Visca'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci kurtardı, seken topta Orsic topu boş ağlara gönderemedi.

ENIS BARDHI DİREĞE TAKILDI

Trabzonspor bu kez de Bardhi ile gole çok yaklaştı. 8. dakikada sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Bardhi'nin vuruşunda kaleciden seken top direkten oyun alanına döndü.

ST. GALLEN ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın 86. dakikasında St. Gallen, Willem Geubbels'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarı ile Geubbels'in gol attığı sırada Denis Draguş'a faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal oldu.

TRABZONSPOR'UN GOL ORUCU SÜRÜYOR

Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Trabzonspor, çıktığı son 4 maçta rakip ağları havalandıramadı. Öte yandan bu sezon daha önce oynadığı 5 maçın sadece 1'inde ilk yarılarda gol atmayı başaran Trabzonspor, St. Gallen karşısında da galip gelemedi ve olumsuz serisi 5 maça yükseldi.

Karşılaşmadan dakikalar | St. Gallen 0-0 Trabzonspor

94' Victor Ruiz'in kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye yönelen topu Uğurcan kornere çeldi. Pozisyonun bitiminde Uğurcan Çakır'a yapılan dokunuşa faul düdüğü çalındı.

91' St. Gallen'de Lukas Goertler yaptığı sert itirazın ardından sarı kart gördü.

89' GOL İPTAL! Karşılaşmanın hakemi, Willem Geubbels'in gol öncesinde Denis Draguş'a faul yaptığını işaret etti. Karşılaşma 0-0 devam edecek.

88' VAR İNCELEMESİ! Karşılaşmanın hakemi pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

86' Maalesef top ağlarda. St. Gallen 1-0 öne geçti. Victor Ruiz'in kullandığı köşe vuruşunda kalabalık arasında yükselen Willem Geubbels kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

84' Bordo-mavililerde Batista Mendy ve Enis Destan oyundan çıktı. Umut Güneş ve Denis Draguş oyuna girdi.

83' Hakeme itirazlarda bulunan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı sarı kart gördü.

81' Trabzonspor'da da Borna Barisic sarı kart gördü.

80' St. Gallen'de Victor Ruiz sarı kart gördü.

73' Trabzonspor'da da Enis Bardhi'nin yerine Cihan Çanak oyuna girdi.

72' St. Gallen'de Chadrac Akolo, Christian Witzig ve Bastien Toma oyundan çıktı. Moustapha Cisse, Victor Ruiz ve Kevin Csoboth oyuna girdi.

66' BOMBOŞ KAÇTI! Visca'nın sağ kanattan ortasında Trezeguet kale önünde bomboş pozisyonda topu kafayla üstten dışarıya yolladı.

63' Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu.

62' Temsilcimizde Trezeguet ve John Lundstram oyuna girdi. Okay Yokuşlu ve Orsic oyundan alındı.

56' DOKUNUŞ GELMEDİ! Ozan Tufan'ın ceza sahası içine ortasında topa hareketlenen Enis Destan dokunuşunu gerçekleştiremedi.

52' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Batista Mendy'nin yakın mesafeden sektirerek kafa vuruşu direk dibinden dışarıda.

48' Kaleyi karşısına alan Bastien Toma'nın plase vuruşu Uğurcan Çakır'da kaldı.

45' SON ANDA KALECİ! Rakip ceza sahasına yollanan ortada kafayla indirilen topa Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu kaleci çizgi üstünde çeldi. Uzaklaştırılan topta bu kez Orsic uzaktan kaleyi denedi. Kaleci harika bir kurtarışla topu kornere yolladı.

41' Edin Visca'nın sol kanattan ortasında Enis Destan'ın ayak koyduğu top kaleye yönelmedi, aut.

34' St. Gallen'de Jordi Quintilla sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemedi. Oyuna giren isim Stevanovic.

32' Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan ön direkte topu tamamlayamadı.

15' Enis Bardi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci köşeden gole izin vermedi.

8' DİREK! Savic'in uzun topunda topu alan Bardhi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşunu yaptı. Top üst direkten oyun alanına döndü.

7' İNANILMAZ BİR GOL KAÇTI! Çok hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca kaleciyi karşı karşıya pozisyonda geçemedi. Dönen topu alan Orsic boş kaleye topu tamamlayamadı.

6' Konrad Faber'in sağ kanattan ortasında savunmamıza çarpan top kornere gitti.

5' Edin Visca'nın ceza sahası içine ortasında savunmanın karşıladığı topta Enis Destan topu alarak ortasını denedi. Savunmaya çarpan top taca gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.