Göztepe’de Arda Özçimen sevinci
Göztepe forması giyen Arda Özçimen, Erzurumspor FK maçındaki performansıyla teknik heyeti mutlu etti. 21 yaşındaki kaleci, devrenin son dakikalarında penaltı kurtararak kalesinde adeta devleşti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de, Erzurumspor FK maçında sarı kart cezası olan Ekrem Kılıçarslan forma giyememişti.
Ekrem’in yerine ise kaleyi genç file bekçisi Arda Özçimen devraldı. 21 yaşındaki oyuncu kalesinde güven verirken; kaleye atılan şutları da kurtarmayı başardı. Karşılaşmada dakikalar 45+3’ü gösterdiğinde Erzurumspor FK penaltı kazandı.
Topun başına gelen Aaron Olanare, sağ köşeye vurduğu şutta Arda’yı geçemedi. Kurtarıştan sonra büyük sevinç yaşayan Arda Özçimen, gösterdiği performansla teknik heyeti mutlu ederken, galibiyette de büyük rol oynadı.
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