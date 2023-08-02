Göztepe'nin olimpik spor branşlara destek

Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:03

Güncelleme: 02.08.2023 - 11:03

Göztepe Spor Kulübü ile Insider arasında Olimpik Branşlar Destek Projesi imzalandı.

Göztepe Kulübü ile teknoloji şirketi Insider arasında amatör branşların desteklenmesine yönelik sponsorluk anlaşması imzalandı. Urla'da bulunan Tarihi Sabun Fabrikası'nda gerçekleşti. Lansmanda Göztepe Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, Insider CEO'su Hande Çilingir, Voleybol Sportif Direktörü Pınar Atasever, Amatör Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz, olimpik sporcuları Yasemin Ecem Anagöz ile Ferhat Arıcan'ın yanı sıra Göztepe Kadın Voleybol takımı ile diğer amatör branş sporcuları yer aldı.

Sepil, imza töreninde yaptığı konuşmada, olimpik branşlar için sponsorluk desteği alınmasının Türkiye'de alışılmış bir konu olmadığını belirtti.

16 BRANŞI KAPSAYAN SPONSORLUK

İlgili proje kapsamında Göztepe’nin faaliyet gösterdiği 16 branşı kapsayan sosyal sorumluluk projeleri ile gençleri sporla buluşturmaya, özellikle kadın sporcuların spor kültüründeki rolünün artırılmasına, mevcut branşların sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi ve kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi yolculuğuna dair önemli adımlar atılacağı aktarıldı.

“BİZ İNAT, UMUT VE İNANCI GÖZTEPE’DE GÖRDÜK”

Olimpik branşlara büyük önem verdiklerini aktaran Sepil, "Buradan teknoloji ile sporun, gençleri birleştiren bir hayalin çıkacağına eminim." dedi. Insider Üst Yöneticisi (CEO) Hande Çilingir de global bir yazılım şirketi olarak sporu memleket meselesi olarak gördüklerini ve sporcuları desteklemek için ana sponsor olduklarını belirterek, "Tıpkı olimpik zaferlerde olduğu gibi bu ülkeden sıfırdan yaratılmış bir yazılım şirketi kurmak çok fazla inat, umut ve inançla mümkün. Biz bu inat, umut ve inancı Göztepe'de gördüğümüz için buradayız" diye konuştu.

Projenin koordinatörü Gizem Kamiloğlu da sağlanan destekle kulübe yeni branşlar kazandırmayı mevcut branşlarda olimpiyat madalyalarına ulaşmayı ve altyapıyı geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Program sonunda olimpiyat madalyalı sporcu Ferhat Arıcan’ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.