Guardiola dünyanın en büyük rekabetini açıkladı
Pep Guardiola, Manchester City ile Liverpool mücadelesi öncesinde dünyanın en büyük rekabetini açıkladı.
Pep Guardiola, bugün oynanacak Manchester City - Liverpool mücadelesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Gazetecilere konuşan Pep Guardiola şunları söyledi:
"Manchester City, Liverpool rekabeti farklı. Eğer Barcelona ve Real Madrid ile karşılaştırırsak, Manchester City hiçbir zaman onların geçmişteki rekabetine dahil olamadı. Liverpool buraya geldiğimden bu yana en iyi rakiplerimizden biri. Ama El Clasico hala dünyanın en büyük rekabeti."
LİVERPOOL'A KARŞI SAHASINDA KAYBETMEDİ
Pep Guardiola, Premier Lig'de son yedi yıl boyunca Jürgen Klopp'un Liverpool'una karşı Etihad'da hiç maç kaybetmedi. Evindeki tek mağlubiyetini 2017/18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde almıştı.
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