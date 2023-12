Güney Kore'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a destek: 'Atatürk'ün mirası halkında devam ediyor'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen, ancak yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı iptal edilen mücadeleye dair Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee'den çok önemli Atatürk sözleri geldi.

İşte Hanshin Lee'nin sözleri:

"Suudi Arabistan'dan gelen haberleri gördüm. Elbette bugün Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasını görmek isterim. Ama hiçbir şey bir ülkenin tarihine ve onun büyük kurucusu Atatürk'e saygı duymaktan daha önemli olamaz. Takımların eve dönmekten korkmaması gerekiyor.

Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler. Atatürk'ün mirası halkında devam ediyor. Türk değilim ama bugün herkesle gurur duydum. Bu durum, Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinin ötesine geçiyor."

The Saudis really thought they could defeat the man who has never been defeated. His legacy continues in his people. pic.twitter.com/jqVHeysK4i