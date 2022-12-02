Güney Kore'den müthiş geri dönüş! Son 16'dalar...
2022 Katar Dünya Kupası'nda Güney Kore, Portekiz'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Dünya Kupası H Grubu'nda bir üst tura yükselen takımlar Portekiz ve Güney Kore oldu.
Dünya Kupası H Grubu 3. maçları oynandı. Portekiz ile Güney Kore; Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi.
Portekiz, Education City Stadyumu'ndaki maçta Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldu. Portekiz'in golü 5. dakikada Ricardo Horta'dan gelirken, Kore'nin golleri 27. dakikada Young-Gwon Kim ve 90+1. dakikada Hee-chan Hwang'dan geldi. attı.
Bu sonucun ardından Portekiz, 7 puanla lider olarak üst tura çıktı. Güney Kore, 4 puana yükseldi ve averajla Uruguay'ı geride bırakarak ikinci olarak üst tura yükseldi.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Uruguay ile Gana karşı karşıya geldi. Maçlar öncesinde grupta 3. sırada olan Uruguay, rakibini Giorgian De Arrascaeta'nın 26 ve 32. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Gana, 21. dakikada Andre Ayew ile bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Uruguay, 4 puana yükseldi ancak Güney Kore'nin averajla arkasında kalarak Dünya Kupası'na veda etti. Gana ise 3 puanla grupta son sırada kaldı.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- 6’lı masaya ilk itiraz
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikâyesi mi? Yanıt geldi
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- Cumhur'u üzen anket: Düşüşe geçtiler
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- 'Aday konuşmayın'
- Galler'de yoksulluk artıyor
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum