Gürcistan'da Furkan Korkmaz'a saldırı!
Furkan Korkmaz, Duda Sanadze ile tartışma yaşadığı pozisyonun ardından oyundan diskalifiye edildi. Milli yıldızımız, soyunma odası koridorunda saldırıya uğradığı aktarıldı.
A Milli Basketbol Takımımız, gergin geçen maçın ardından Gürcistan'a iki uzatma sonucunda 88-83 kaybetti.
Maç sırasında Gürcü oyuncu Duda Sanadze, oyuncumuz Furkan Korkmaz'a İngilizce hareketler yağdırdı. Furkan Korkmaz, bu olay sonrası Sanadze'ye tepki gösterdi. Tüm oyuncuların da dahil olduğu gerginlik sonrası Furkan ve Sanadze oyundan diskalifiye edildi.
Furkan Korkmaz, soyunma odası koridoruna gittiği sırada hem milli takım heyetinden hem de güvenliklerden birçok kişinin buraya koşarak yöneldiği fark edildi.
O anlarda neler yaşandığı A Milli Basketbol Takımımızın antrenörü Hakan Demir açıkladı.
Hakem kararına yaptığı itiraz nedeniyle Ergin Ataman'ın oyundan ihraç edilmesi nedeniyle basın toplantısında konuşan Hakan Demir, "Furkan Korkmaz diskalifiye edildikten sonra koridorda rakip takımın 2-3 oyuncusu ve aynı zamanda güvenlik görevlilerinin oyuncumuz ile kondisyonerimize saldırmaları, bir kavgaya dönüşmesi olacak şey değil. Bizim açımızdan kabul edilebilecek bir şey değil." açıklamasını yaptı.
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