Haas ile Uralkali arasında finansal gerginlik

14 Nisan 2022 Perşembe, 17:45

Formula 1 ekiplerinden Haas'ta gündem eski sponsorları Uralkali ile yaşanan finansal gerilim. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında Uralkali'nin sahibi Dimitry Mazepin'in Kremlin ve Vladimir Putin ile olan yakın ilişkileri sebebi ile bu sponsorluk anlaşmaları iptal edilmişti. Ayrıca, Dimitry Mazepin'in oğlu olan ve aynı zamanda Haas pilotu olan Nikita Mazepin ile olan kontrat da sonlandırılmıştı.

Amerikan basınında bugün çıkan haberlere göre Uralkali, peşin ödeme yaptıkları 2022 sezonu sponsorluk ücretini geri istiyor. Sezon başlamadan sonlandırılan sponsorluk çerçevesinde ödedikleri 13 milyon doları geri isteyen şirket, Haas'tan ret cevabı aldı.

Hatta öyle ki, Haas takımı hukuki gerekçelere dayandırdığı bir mektupta Uralkali ile yaptıkları sponsorluk kontratında "Haas'ın imajını" koruyan maddelerin olduğunu ve bu yüzden bu ücreti ödemeyeceklerini belirtti. Ayrıca, imaj zedelenmesi çerçevesinde Uralkali'nin yaklaşık 9 milyon dolar daha ödemesi gerektiğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz birkaç sezonda motorsporlarının zirvesinde dibe demir atan Haas, bu sezon 3 yarışta 12 puan toplamayı başardı. (NTVSpor)