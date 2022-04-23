Hakan'lı Inter Mourinho'nun Roma'sına acımadı!
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 asist yaptığı maçta Roma'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 3-1'lik skorla kazandı.
30. dakikada Hakan Çalhanoğlu ligdeki 9. asistini yaptı ve Denzel Dumfries topu filelere gönderdi. 40. dakikada Marcelo Brozovic'in golüyle Inter farkı ikiye çıkardı.
52. dakikada Hakan Çalhanoğlu bu kez ligdeki 10. asistini yaptı ve filelere gönderen Lautaro Martinez oldu.
Roma'nın maçtaki tek golü 85. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Inter, puanını 72'ye yükseltti ve liderlik koltuğunu Milan'dan aldı. Roma ise ligde 12 maç sonra kaybederek 58 puanda kaldı.
Inter, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Roma da bir sonraki maçında Inter'den 4 gün sonra Bologna'yı evinde ağırlayacak.
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