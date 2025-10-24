Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu. Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca, Hakim Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray kariyerinin ardından Al-Duhail'e imza atan, Katar ekibinden ise yazın ayrılan Hakim Ziyech ülkesine döndü. Faslı futbolcu, ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca 'le sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dünya bekliyor, büyücü burada" paylaşımıyla Hakim Ziyech transferini resmen duyurdu.

Galatasaray'a 2023-24 sezonunda Chelsea'dan transfer olan Hakim Ziyech, ülkemizde 1.5 yıl forma giydikten sonra 2024/25 sezonunun devre arasında Al Duhail'e imza attı.

Al-Duhail'de yarım sezon kalan futbolcu, temmuz ayından bu yana bir takımla anlaşmamıştı. Daha önce Galatasaray'da forma giyen bir diğer isim olan Nordin Amrabat da Wydad Casablanca forması giyiyor.

Kariyeri boyunca 497 maça çıkan Ziyech, 134 gol ve 135 asist kaydetti.