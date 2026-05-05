Sosyal medyada yer alan iddialara göre Fenerbahçe gelecek sezon ilk transfer hedefinin Harry Wilson olacak. Peki, Harry Wilson kimdir? Harry Wilson kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Harry Wilson hangi takımlarda oynadı?

HARRY WILSON KİMDİR?

Harry Wilson, 22 Mart 1997 yılında dünyaya geldi. Premier Lig kulübü Fulham ve Galler milli takımında kanat oyuncusu veya hücum orta saha oyuncusu olarak oynayan Galli profesyonel futbolcudur.

HARRY WILSON'UN HAYATI VE KARİYERİ

Liverpool altyapısından yetişen Wilson, 2005 yılında 8 yaşındayken kulübe katıldı ancak Liverpool'da sadece 2 kez A takımda forma giydi ve İngiliz futbol piramidindeki çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderildi. Bu kulüpler arasında Crewe Alexandra, Hull City, Derby County (kulübün 2019 Championship play-off finaline ulaşmasına yardımcı oldu), Bournemouth (ilk Premier Lig deneyimini burada yaşadı), Cardiff City ve Fulham yer alıyordu . Fulham'da kiralık olarak oynadığı dönemde Wilson, 2021-22 EFL Championship şampiyonluğunu ve kulübün Premier Lig'e yükselmesini sağladı ve PFA ile EFL'nin Championship Sezonun Takımı'na seçildi . Wilson, Liverpool'un Premier Lig'e dönüşünün ilk sezonunda Fulham'a kalıcı olarak transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Wilson, Ekim 2013'te 16 yaş ve 207 günlükken Galler'i temsil eden en genç oyuncu oldu ve daha önce Gareth Bale'in elinde bulunan rekoru kırdı.

HARRY WILSON'UN SEZON KARİYERİ

Fenerbahçe transfer listesinde yer alan Harry Wilson, bu sezon Fulham formasıyla dikkat çeken bir performans sergiledi. Wilson, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, 7 asist yaparak toplamda 18 gole doğrudan katkı sağladı.