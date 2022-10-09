Hatayspor Alanyaspor'u rahat geçti!
Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi Volkan Demirel ile çıktığı 2. maçını da kazandı.
Süper Lig 9. hafta maçında Hatayspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Burak Öksüz kaydetti.
Hatayspor, Volkan Demirel ile çıktığı ilk maçında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek Hatayspor adına sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alırken, bu sonuçla da sezonun ilk iç saha galibiyetini elde etti. Alanyaspor ise oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı.
Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 7'ye yükseltti. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.
ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
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