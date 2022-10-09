Hatayspor Alanyaspor'u rahat geçti!

09 Ekim 2022 Pazar, 21:05

Süper Lig 9. hafta maçında Hatayspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Burak Öksüz kaydetti.

Hatayspor, Volkan Demirel ile çıktığı ilk maçında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek Hatayspor adına sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alırken, bu sonuçla da sezonun ilk iç saha galibiyetini elde etti. Alanyaspor ise oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 7'ye yükseltti. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.