Hatayspor, Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam’ı transfer ettiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 22:44
Hatayspor, Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattı
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Hatayspor, 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam’ı renklerine bağladı.

Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda Saint-Etienne, Angers takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen, tecrübeli sol bek Faouzi Ghoulam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Faouzi Ghoulam, sağlık kontrolünden geçtikten sonra TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı” ifadelerine yer verildi.


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