Hatayspor, Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattı
Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam’ı transfer ettiğini açıkladı.
Hatayspor, 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam’ı renklerine bağladı.
Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda Saint-Etienne, Angers takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen, tecrübeli sol bek Faouzi Ghoulam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Faouzi Ghoulam, sağlık kontrolünden geçtikten sonra TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı” ifadelerine yer verildi.
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