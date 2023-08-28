Hatayspor, Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 22:44

Güncelleme: 28.08.2023 - 22:44

Hatayspor, 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam’ı renklerine bağladı.

Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda Saint-Etienne, Angers takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen, tecrübeli sol bek Faouzi Ghoulam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Faouzi Ghoulam, sağlık kontrolünden geçtikten sonra TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı” ifadelerine yer verildi.