Hatayspor, Kamerunlu stoper Kilama'yı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu stoper Guy-Marcelin Kilama'yı transfer etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu stoper Guy-Marcelin Kilama'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'da Chamois Niortais takımında forma giyen Kilama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, 24 yaşındaki sporcuya başarı dileğinde bulunuldu.
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