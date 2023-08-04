Hatayspor, Kamerunlu stoper Kilama'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu stoper Guy-Marcelin Kilama'yı transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 09:10
Hatayspor, Kamerunlu stoper Kilama'yı transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu stoper Guy-Marcelin Kilama'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'da Chamois Niortais takımında forma giyen Kilama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki sporcuya başarı dileğinde bulunuldu.


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