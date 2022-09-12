Hatayspor'da gündem Volkan Demirel

12 Eylül 2022 Pazartesi, 22:04

Süper Lig'de oynadığı 5 maçı 1 puanla geçen Hatayspor'da teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünen Hatayspor, gündemine Volkan Demirel'i aldı. Taraflar, salı günü bir görüşme gerçekleştirecek.

Geçen sezonun sona ermesinin ardından Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel'in adı, 1. Lig'den Göztepe ile de anılıyor.