Hatayspor'dan kulüp personeli için başsağlığı mesajı
Hatayspor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kulüp personeli için taziye mesajı paylaştı.
Hatayspor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kulüp personeli için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde yaşamını yitiren A takım malzeme sorumlularından Onur Akdeniz için başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, "Başımız sağ olsun. A takım malzeme sorumlularımızdan Onur Akdeniz'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadeleri yer aldı.
Depremde vefat eden mutfak personeli Suzan Berber için yayımlanan taziye mesajında ise "Mutfak personelimiz Suzan Berber'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Her zaman kalbimizdesin Suzan." ifadelerine yer verildi.
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