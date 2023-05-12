HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavak Spor finalde karşılaşacak

Yayınlanma: 12.05.2023 - 19:03

Güncelleme: 12.05.2023 - 19:03

Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyesi ile Konyaaltı Belediyesi karşı karşıya geldi.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-14'lük eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibine 27-26'lık skorla üstünlük kuran Kastamonu Belediyesi, adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu ödülünü Kastamonu Belediyesi'nden Neslihan Çalışkan aldı.

İKİNCİ FİNALİST OLDU YALIKAVAK SPOR

Yarı final ikinci maçında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Yalıkavak Spor finale yükselmek için mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 15-14'lük skorla önde kapatan Yalıkavak Spor, mücadeleden de 34-30 galip ayrılarak, adını finale yazdıran ikinci takım oldu.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise Yalıkavak Spor'dan Isabelle Jongenelen seçildi.

FİNAL YARIN

Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavak Spor yarın final maçında karşı karşıya gelecek. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.