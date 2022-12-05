Hırvatistan, Japonya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi! Japonya 1-3 Hırvatistan

05 Aralık 2022 Pazartesi, 21:01

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Japonya ile Hırvatistan, Al Janoub Stadı'nda karşı karşıya geldi.Amerikalı hakem Ismail Elfath'ın düdük çaldığı normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla Hırvatistan, Japonya’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Hırvatistan’nın golünü 55’inci dakikada Ivan Perisic kaydederken, Japonya’nın golü ise 43’üncü dakikada Daezen Maeda’dan geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına gidildi. Hırvatistan’da Vlasic, Brozovic ve Pasalic golleri atarken, Livaja penaltı atışından yararlanamadı. Japonya’da ise Minamino, Mitoma ve Yoshida’nın kullandığı penaltıları kaleci Livakovic kurtardı, Asano ise penaltı atışını gole çevirdi.