Holstein Kiel, Bundesliga'da küme düşen ikinci takım oldu!

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında, Holstein Kiel, Freiburg'a 2-1 yenildi ve Bundesliga'da bitime 1 hafta kala küme düştü.

Holstein Kiel, Bundesliga'da küme düşen ikinci takım oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 18:34

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Holstein Kiel ile Freiburg karşı karşıya geldi.

Holstein-Stadion'da oynanan mücadelede konuk ekip Freiburg, Holstein Kiel'i 2-1 mağlup etti.

Holstein Kiel'in tek golü 24. dakikada Lasse Rosenboom'dan gelirken, Freiburg'un gollerini 45+2. dakikada Johan Manzambi ve 58. dakikada Lucas Höler kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Freiburg puanını 55'e yükseltirken, Holstein Kiel 25 puanda kaldı.

Holstein Kiel'in, bitime 1 hafta kala Bundesliga'da küme düşmesi kesinleşti.


Etiketler: #Holstein Kiel #freiburg #Bundesliga
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