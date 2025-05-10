Holstein Kiel, Bundesliga'da küme düşen ikinci takım oldu!
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında, Holstein Kiel, Freiburg'a 2-1 yenildi ve Bundesliga'da bitime 1 hafta kala küme düştü.
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Holstein Kiel ile Freiburg karşı karşıya geldi.
Holstein-Stadion'da oynanan mücadelede konuk ekip Freiburg, Holstein Kiel'i 2-1 mağlup etti.
Holstein Kiel'in tek golü 24. dakikada Lasse Rosenboom'dan gelirken, Freiburg'un gollerini 45+2. dakikada Johan Manzambi ve 58. dakikada Lucas Höler kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Freiburg puanını 55'e yükseltirken, Holstein Kiel 25 puanda kaldı.
Holstein Kiel'in, bitime 1 hafta kala Bundesliga'da küme düşmesi kesinleşti.
Etiketler: #Holstein Kiel #freiburg #Bundesliga
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