Hull City, Chelsea'den Xavier Simons'u transfer etti!
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Chelsea'den kiraladığı Xavier Simons'un bonservisini aldı.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Chelsea'den kiraladığı 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Xavier Simons'un bonservisini aldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Simons'un 2026 yazına kadar devam edecek sözleşmeye (bir yıl uzatma opsiyonlu) imza attığı ifade edildi.
Simons, bu sezon Hull City ile tüm kulvarlarda 10 maçta forma giydi.
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