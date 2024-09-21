İbrahim Hatipoğlu: "Kadıköy'de kepenk indirttik"
Galatasaraylı Yönetici İbrahim Hatipoğlu, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu,
Galatasaraylı Yönetici İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
"SAMİMİ OLMADIKLARINI GÖSTERİYOR"
Galibiyetle ilgili konuşan İbrahim Hatipoğlu "Fenerbahçe deplasmanında çok güzel bir galibiyet aldık. Teknik heyete, oyunculara ve taraftara çok teşekkür ederiz. Anamızın ak sütü gibi helal bir galibiyetle dönüyoruz. Takım olarak çok güzel geldik ve çok güzel gittik. Emniyet'e teşekkür ederiz. Aynı şeyleri deplasman seyircimiz için söyleyemeyeceğim. İnsanlığa yakışmayan şekilde bir koridordan geçirdiler ve bayılanlar oldu. Başkaları yaptığı zaman şikayet edenlerin daha kötülerini kendi statlarında yapması, samimi olmadıklarını gösteriyor." dedi.
Protokol tribününde kavga çıktığını söyleyen İbrahim Hatipoğlu "Protokol tribününde olay yaşandı. Yöneticiler olarak galibiyetin gururuyla fotoğraf çektirirken, Fenerbahçeli yöneticiler sular attı. Kadın yöneticimiz Ece'ye bu su şişesi isabet etti. Hoşgörüsüz davranmalarını üzüntüyle karşılıyoruz ve kınıyoruz. Bunların yaşanmaması lazım." ifadelerini kullandı.
"KADIKÖY'DE KEPENK İNDİRTTİK!"
Fenerbahçe Kulübü'nün kutlama yapmamaları için sahaya çıkışa kepenk yaptırdığını söyleyen İbrahim Hatipoğlu "Geçen sene maç bittikten sonra sahaya çıkıp boş tribünler önünde sevininler, seyircimiz varken, kutlama yapmamamız için kapı yerine kepenk yapmışlar. Biz Kadıköy'de kepenk indirttik! Galibiyeti soyunma odamızda doyasıya kutladık. Kepengi indirtmiş olmanın gururuyla dönüyoruz." açıklamasını yaptı.
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