İlkay Gündoğan’dan tepkiyle karşılanan gol sevinci sonrası açıklama

Manhcester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Aston Villa maçının ardından yaptığı gol sevinci tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Gündoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:19
İlkay Gündoğan’dan tepkiyle karşılanan gol sevinci sonrası açıklama
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Premier Lig'de Manchester City, Aston Villa'yı 3-1 geçti. Mavi beyazlı ekibin ikinci golünü Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan kaydetti.

İlkay Gündoğan’ın gol sevinci sosyal medyada tepki ile karşılaştı. Vatandaşı ikiye bölen durum sonrasında tecrübeli oyuncu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

GÜNDOĞAN: KALBİM HALA ACIYOR

Gündoğan, "Villa karşısında evde kazanmak güzel. Ama düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlar ve enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışan tüm yorulmak bilmeyenlerle...Kalbim hala acıyor" mesajını yayımladı.


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