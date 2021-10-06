İngilizlere göre Salah, Messi ve Ronaldo'yu geçti!

06 Ekim 2021 Çarşamba, 07:59

Eylül ayında kariyerinin 100. Premier Lig golünü atan Salah, Manchester City karşısında gözlerin pasını sildi. Önce Sadio Mane'nin golünde harika bir asist yapan Muhammed Salah, daha sonra da unutulmaz bir gole imza attı.

Mısırlı oyuncunun bu performansı eski oyunculardan övgü aldı. Newcastle United ve İngiltere Milli Takımının eski yıldızı Alan Shearer, Salah'ın golü için, "Muhteşem bir maçta, dünya çapında bir gol attı. Bu gol, Premier Lig tarihinin en iyi gollerinden bir tanesiydi. Mane'ye yaptığı asist de sıradışıydı" ifadelerini kullandı.

Blackburn Rovers'ın eski golcüsü Chris Sutton ise Salah için "Dünyanın en iyi oyuncusu" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki oyuncuyu övmeye devam eden Sutton, "Şu anda Lionel Messi ve cristiano Ronaldo'dan daha iyi" diye konuştu.

Oyuncunun devamlılık seviyesinin onu dünyanın en iyisi yaptığını kaydeden Sutton, "Son bir kaç yıldaki istatistikleri sansasyonal. Bu seviyede bu rakamları uzun süre sürdürmesi ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Aradığınız şey devamlılık ve o bunu her sezon yapıyor. Diğerleri düşerken o o devam ediyor ve Liverpool hala onunla yeni sözleşme imzalamadı" sözleriyle İngiliz ekibini uyardı.

Son üç sezonunda 21 gol ortalaması tutturan ve 2017-18 sezonunu 32 golle kapatan Salah'ı eski takım arkadaşı Micah Richards da övdü.

Fiorentina'daki günlerinden beri Salah'ı övdüğünü söyleyen Richards, "Yıllardır onun, dünya çapında olduğunu söylüyorum. Herkes bana gülmüştü. Ama Fiorentina günlerinden bu yana onu övüyorum. Antrenmanda onu gördüğümde, 'bu çocuk gerçek olamaz' diye düşünmüştüm. Beş oyuncuyu çalımlayıp geçtikten sonra daha sonra kalecinin üzerinden topu aşırtıyordu. Antrenmanda da aç gözlüydü çünkü gol atacağını biliyordu. Yıllar önce onu insanlara anlatmaya çalıştım ancak kimse beni dinlemek istemedi. Şimdi bunu görüyorum ve yaptıkları bana sürpriz gelmiyor" şeklinde ifadeler kullandı.