İngiltere Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren 5 oyuncu değişikliği yapılabilecek
İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezondan itibaren her maçta beş oyuncu değişikliği yapabilecek.
Premier Lig'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün alınan karar doğrultusunda, oyuncu değişiklikleri, bir maç sırasında 3 faklı zamanda ve devre arasında yapılabilecek, yedek oyuncu listesine de toplam dokuz oyuncu yazılabilecek.
Kovid-19 pandemisi nedeniyle Avrupa futbolunda Mayıs 2020'de beş oyuncu değiştirme hakkı getirilmişti. Geçen sezondan itibaren İngiltere Premier Lig, tekrar 3 oyuncu değişikliği kuralını uygulamaya başladı.
Premier Lig, daha geniş kadrosu olan kulüplere haksız bir avantaj sağlandığını düşündüğü için 5 oyuncu değişikliğini bu sezon uygulamamıştı.
4 Nisan'dan itibaren oyuncular ve personel için haftada iki kez yapılan COVID-19 testi uygulaması da kaldıracak ve yalnızca semptom gösterenlere test yapılacak.
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
- 15 yerinden bıçaklandı! Mahkemeden 'teşebbüs' kararı
- Şakalaşma kanlı bitti
- Tekirdağ'da fabrika yangını
- Sokak röportajındaki yurttaşın o sözleri gündem oldu
- Mezarlıkta silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu
- Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
En Çok Okunan Haberler
- Evin Demirhan Yavuz Avrupa şampiyonu
- Erdoğan ile Zelenski arasında kritik görüşme
- Seçim Kanunu teklifi Meclis'ten geçti
- Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'Necmettin Erbakan' yanıtı
- Tarkan'dan zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki
- TFF futbolun amiridir, saygılıyız
- Premier Lig'de yeni düzenleme! 5 oyuncu değişikliği...
- Yasemin Adar Yiğit, 5. kez Avrupa şampiyonu
- Galatasaray'da ikinci aday belli oldu!
- Rusya'dan Avrupa Birliği yöneticilerine yaptırım