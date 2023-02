İngiltere'den depremzedelere destek! Premier Lig açıkladı...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından toplam 10 ilde birçok can kaybı yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünyanın birçok yerinde yardım kampanyaları başlatıldı.

We are devastated by the tragic impact of the earthquakes in Turkey and Syria.



We are supporting the Disasters Emergency Committee's Turkey-Syria Appeal to deliver aid directly to those in need.



Black armbands will be worn in tribute this weekend.



??https://t.co/Y9O0gRnNaq pic.twitter.com/5Le4CDMwbc