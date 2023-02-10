İngiltere'den depremzedelere destek! Premier Lig açıkladı...

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:24

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 18:59

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından toplam 10 ilde birçok can kaybı yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünyanın birçok yerinde yardım kampanyaları başlatıldı.

We are devastated by the tragic impact of the earthquakes in Turkey and Syria.



We are supporting the Disasters Emergency Committee's Turkey-Syria Appeal to deliver aid directly to those in need.



Black armbands will be worn in tribute this weekend.



??https://t.co/Y9O0gRnNaq pic.twitter.com/5Le4CDMwbc — Premier League (@premierleague) February 10, 2023

Futbol dünyası da Türkiye'de yıkıma sebep olan depreme kayıtsız kalmadı. Afet bölgesine destek çağrıları yapıldı. İngiltere Premier Lig, depremin ardından bir açıklamada bulundu.

Takımlar sahaya siyah kol bandı ile çıkacak, 1 dakika saygı duruşu olacak

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre hafta sonu oynanacak lig maçlarında tüm takımlar depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için sahaya kollarında siyah bant ile çıkacak ve bir dakika saygı duruşunda bulunacak.

Ayrıca İngilizler müsabakalarda elde edilen gelirlerin bir kısmının da Türkiye'deki afet bölgesine bağışlanacağını duyurdu.