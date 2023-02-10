İngiltere'den depremzedelere destek! Premier Lig açıkladı...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından İngiltere Premier Lig, afet bölgesine bağış yapılacağını ve maçlarda siyah kol bandı takılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:24
İngiltere'den depremzedelere destek! Premier Lig açıkladı...
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından toplam 10 ilde birçok can kaybı yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünyanın birçok yerinde yardım kampanyaları başlatıldı.

 

Futbol dünyası da Türkiye'de yıkıma sebep olan depreme kayıtsız kalmadı. Afet bölgesine destek çağrıları yapıldı. İngiltere Premier Lig, depremin ardından bir açıklamada bulundu.

Takımlar sahaya siyah kol bandı ile çıkacak, 1 dakika saygı duruşu olacak

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre hafta sonu oynanacak lig maçlarında tüm takımlar depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için sahaya kollarında siyah bant ile çıkacak ve bir dakika saygı duruşunda bulunacak.

Ayrıca İngilizler müsabakalarda elde edilen gelirlerin bir kısmının da Türkiye'deki afet bölgesine bağışlanacağını duyurdu.


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