Inter - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Empoli'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Serie A'da 19. hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Empoli'yi ağırlayacak.
INTER - EMPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
INTER - EMPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Antonio Rapuano'nun yöneteceği mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligdeki son maçında kendi evinde ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etmişti.
Empoli ise konuk ettiği Sampdoria'yı 1-0 yenmişti.
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