Inter - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Empoli'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 11:09
Inter - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Serie A'da 19. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Empoli'yi ağırlayacak.

INTER - EMPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

INTER - EMPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Antonio Rapuano'nun yöneteceği mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligdeki son maçında kendi evinde ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etmişti.

Empoli ise konuk ettiği Sampdoria'yı 1-0 yenmişti.


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