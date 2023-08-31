Inter'in hedefi Tanguy Ndombele!
İtalyan devi İnter, Tanguy Ndombele için Tottenham ile temaslara başladı.
İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok takımla anılan Tanguy Ndombele için yeni bir iddia gündeme geldi.
Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Tanguy Ndombele için Tottenham ile temaslara başladı.
İtalyan devi, Genoa ile anlaşma sağlayamayan Ndombele'nin durumunu Tottenham'a sordu.
Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
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