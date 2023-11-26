İsmail Kartal'dan Fred ve Djiku açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 18:35
İsmail Kartal'dan Fred ve Djiku açıklaması
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Tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyleyen Kartal, "Son Adana Demirspor maçında çok güzel reaksiyon gösterdik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmayı çok istiyorduk. Arayı iyi değerlendirdik. Antrenmanlarda sonra oyuncuların çoğu iyi seviyeye geldi. Sakat oyuncuların birçoğu takım antrenmanlarına çıktı. Karagümrük'ün son haftalarda çıkışı var. Bugün kendi evimizde 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi

FRED VE DJKU AÇIKLAMASI

Sakatlıkları bulunan Fred ve Djiku için konuşan Kartal, "Ufak ufak bazı antrenmanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyoruz. İyi duruma geldikleri zaman onları kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Karagümrük'ün çıkışta olduğuna dikkat çeken İsmail Kartal, "Karagümrük çıkışta bir ekip. Bugün kazanmak için oynayacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Analizler ve idmanlar sonrasında iyi bir mücadele ve iyi sonuçla maçtan ayrılmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.


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