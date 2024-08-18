İsmail Yüksek maç sonu isyan etti! "Nedir bu Fenerbahçe düşmanlığı!"
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, 2-2 biten Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yüksek, "Nedir bu Fenerbahçe düşmanlığı!" dedi.
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, 2-2 biten Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında konuşan İsmail Yüksek, "Bu düşmanlık... Nedir bu düşmanlık! Ben bunu anlamıyorum. Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor, taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde saldırılıyor." dedi.
Takımın saha dışına çıkarılmaya çalışıldığını söyleyen İsmail, "Yeni sezon ve Fenerbahçe yine saha dışında kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Bu bizi üzüyor. Eğer saha içinde kalabilirsek Fenerbahçe olarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu olaylar inşallah son olur. Üzüntülüyüz. Taraftarımıza yapılanlardan dolayı daha da üzgünüz." sözlerini sarf etti.
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