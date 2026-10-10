İspanyol basınında Galatasaray yankısı: 'Osimhen Barcelona’yı korkutuyor'

Trendyol Süper Lig ’in 7. haftasında Galatasaray ’ın sahasında Kasımpaşa ’yı 3-1 mağlup etmesi, 13 Ekim Salı günü Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İspanyol basınında geniş yankı buldu.

'OSIMHEN DE GERİ DÖNDÜ'

AS: "Barça titriyor: 10 kişiyle gelen zafer… Üstelik Osimhen de geri döndü!

Galatasaray, Lucas Torreira’nın kırmızı kartla oyundan atılmasına rağmen Kasımpaşa’yı mağlup etti. Nijeryalı golcü, bir aylık sakatlığın ardından sahalara döndü. Normalde hücumda görev yapan Yılmaz, sağ bekte oynadı ve maçın kahramanı oldu."