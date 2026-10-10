İspanyol basınında Galatasaray yankısı: 'Osimhen Barcelona’yı korkutuyor'

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’ın sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etmesi, 13 Ekim Salı günü Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İspanyol basınında geniş yankı buldu.
'OSIMHEN DE GERİ DÖNDÜ'
AS: "Barça titriyor: 10 kişiyle gelen zafer… Üstelik Osimhen de geri döndü!
Galatasaray, Lucas Torreira’nın kırmızı kartla oyundan atılmasına rağmen Kasımpaşa’yı mağlup etti. Nijeryalı golcü, bir aylık sakatlığın ardından sahalara döndü. Normalde hücumda görev yapan Yılmaz, sağ bekte oynadı ve maçın kahramanı oldu."
"GALATASARAY UZATMALARDA MORAL BULDU"
MUNDO DEPORTIVO: "Galatasaray, Barça maçı öncesinde 10 kişiyle ve uzatmalarda kazanarak moral buldu
90 ve 96. dakikalarda gelen iki gol, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Galatasaray’a galibiyeti getirdi."
"OSIMHEN BARÇA'YI KORKUTUYOR"
SPORT: "Osimhen şimdiden Barça’yı korkutuyor: Flick’in ekibini ağırlamasına dört gün kala etkileyici dönüş
Nijeryalı golcü, kasık sakatlığının ardından sahalara döndü. Kasımpaşa karşısında son dakikalarda oyuna giren Osimhen, salı günkü Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde bir asist yaptı."
"SON DAKİKALARDA ATTIĞI İKİ GOLLE KAZANDI"
KOHA: "Galatasaray, son dakikalarda attığı iki golle kazandı"
"MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE BULDUĞU GOLLERLE GALİP"
EL COMENTARIO: "Galatasaray, maçın son bölümünde bulduğu gollerle Kasımpaşa’yı mağlup etti"
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’ın sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etmesi, 13 Ekim Salı günü Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İspanyol basınında geniş yankı buldu.
'OSIMHEN DE GERİ DÖNDÜ'
AS: "Barça titriyor: 10 kişiyle gelen zafer… Üstelik Osimhen de geri döndü!
Galatasaray, Lucas Torreira’nın kırmızı kartla oyundan atılmasına rağmen Kasımpaşa’yı mağlup etti. Nijeryalı golcü, bir aylık sakatlığın ardından sahalara döndü. Normalde hücumda görev yapan Yılmaz, sağ bekte oynadı ve maçın kahramanı oldu."
"GALATASARAY UZATMALARDA MORAL BULDU"
MUNDO DEPORTIVO: "Galatasaray, Barça maçı öncesinde 10 kişiyle ve uzatmalarda kazanarak moral buldu
90 ve 96. dakikalarda gelen iki gol, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Galatasaray’a galibiyeti getirdi."
"OSIMHEN BARÇA'YI KORKUTUYOR"
SPORT: "Osimhen şimdiden Barça’yı korkutuyor: Flick’in ekibini ağırlamasına dört gün kala etkileyici dönüş
Nijeryalı golcü, kasık sakatlığının ardından sahalara döndü. Kasımpaşa karşısında son dakikalarda oyuna giren Osimhen, salı günkü Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde bir asist yaptı."
"SON DAKİKALARDA ATTIĞI İKİ GOLLE KAZANDI"
KOHA: "Galatasaray, son dakikalarda attığı iki golle kazandı"
"MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE BULDUĞU GOLLERLE GALİP"
EL COMENTARIO: "Galatasaray, maçın son bölümünde bulduğu gollerle Kasımpaşa’yı mağlup etti"