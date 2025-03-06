İstanbulspor, Sakaryaspor'u rahat geçti!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti.

İstanbulspor, Sakaryaspor'u rahat geçti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 18:12

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, Sakaryaspor'u konuk etti. 

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı. 

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gaoussou Diarra, 28. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 60. dakikada Mario Krstovski kaydetti.

Yenilmezlik serisi 3 maça çıkan İstanbulspor, 43 puana yükselerek 6. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Sakaryaspor ise 35 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Boluspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.


Etiketler: #Trendyol 1. Lig #istanbulspor #sakaryaspor
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