İtalyan basını ayrılığı duyurdu: Fenerbahçe, Serie A ekibiyle anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Diego Carlos ile resmen yolları ayırmaya artık çok yakın. Deneyimli stoper, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Como'ya geri dönüyor.

Di Marzio'nun gece yarısı paylaştığı habere göre; Fenerbahçe ile Como, Diego Carlos'un satışı konusunda prensip anlaşmasına vardı. Transferin gerçekleşmesinin önünde ise tek bir engel var.