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İtalyan basını ayrılığı duyurdu: Fenerbahçe, Serie A ekibiyle anlaşmaya vardı
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İtalyan basını ayrılığı duyurdu: Fenerbahçe, Serie A ekibiyle anlaşmaya vardı

25.08.2026 12:34:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalyan basını ayrılığı duyurdu: Fenerbahçe, Serie A ekibiyle anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusunun transferi için İtalyan takımı Como ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

İtalyan basını ayrılığı duyurdu: Fenerbahçe, Serie A ekibiyle anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Diego Carlos ile resmen yolları ayırmaya artık çok yakın. Deneyimli stoper, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Como'ya geri dönüyor.

İtalyan basını ayrılığı duyurdu: Fenerbahçe, Serie A ekibiyle anlaşmaya vardı

Di Marzio'nun gece yarısı paylaştığı habere göre; Fenerbahçe ile Como, Diego Carlos'un satışı konusunda prensip anlaşmasına vardı. Transferin gerçekleşmesinin önünde ise tek bir engel var.

İtalyan basını ayrılığı duyurdu: Fenerbahçe, Serie A ekibiyle anlaşmaya vardı

Como'nun Parma ile görüşmeleri devam eden Alberto Dossena'nın takımdan ayrılmasını beklediği, ardından Diego Carlos'u kesin olarak renklerine bağlayacağı ifade edildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Como #Diego Carlos

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