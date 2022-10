Jorge Jesus açıkladı: Fenerbahçe'de çifte sakatlık şoku!

07 Ekim 2022 Cuma, 11:49

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3’üncü maçında AEK Larnaca’yı sahasında 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir maç çıkarttıklarını belirten Jesus, "Her maçı kazanmak önemli ama bugünkü maçı kazanmak gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştıracaktı. İyi bir maç çıkarttık ve 2-0 kazandık. Bugün 2 gol attık ama 4-5 gol de olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Bu da takımımım için bir sinyal. Takımım özgüvenli, maçın tamamında neredeyse her şeyi sergiliyor. Onları tebrik ediyorum. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Türkiye ve Avrupa’da başarılı olmak için her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"MERT VE ARAO BİR SÜRE TAKIMDA OLAMAYACAK"

Mert Hakan ve Willian Arao’nun son durumlarıyla ilgili olarak ise Portekizli teknik adam şunları söyledi:

"Mert Hakan, Beşiktaş maçında Gedson ile girdiği pozisyonda dizinde problem yaşadı. Maçın sıcağı sıcağına hissedemedi. Maçtan sonra sağlık ekibi durumuna baktığında 3, 4 haftalık teşhis koydu. Arao da kas yorgunluğu var. 4 günde 2 maç yaptık, pazar günü yine maç var. Yoğun bir takvimde bu tarz şeyler normal. Her şeyi de kontrol edemiyorsunuz. Mert ve Arao bir süre takımda olamayacak."