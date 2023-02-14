Jorge Jesus: ‘Her şey zor geçecek’

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kısa bir süre sonra başlayacak Avrupa ve lig maçları için “İnsanlar bu durumu nasıl kaldıracaklar merak ediyorum” dedi.

Ekibiyle deprem sırasında ülkemizde bulunan ve acımızı paylaşan bir açıklama yapan Jesus, yardımcılarıyla birlikte üç günlüğüne gittiği Portekiz’den döndü.

Ligin geç bitmesinin özellikle milli takımdaki oyunculara zarar vereceğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Bu uyguluma çok zor. Keşke ligler oynanmasa. Ortada büyük acı varken insanlar bu işin içinden nasıl kalkacaklar? Ama bir yandan da işin ekonomik boyutunun olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet herkes gibi bizler de üzgünüz. Ama profesyoneliz. İşimize devam etmek, işimizi iyi yapmak zorundayız. Tahminim bizim takım da toparlanır. Düşüncem hepsi için geçerli. Gerçekten çok zor bir durum. Avrupa’da oynayacağımız karşılaşmalar bir nebze olsun havayı değiştirebilir. Ülkemizdeki üç gün boyunca ailemle birlikte Türkiye’deki gelişmeleri izledim. Yüreğim parçalandı” ifadelerini kullandı.

EKİBİNDEN DESTEK

Jesus’un yardımcıları Mario Branco ile Joao de Deus sosyal medya hesaplarından göçük altından kurtarılan ve üzerinde F.Bahçe forması olan çocuğun fotoğrafını paylaştı. Kondisyoner Carlos Bruno da hesabından depremzedeler için hazırladığı “Help Turkey” yazılı yardım paketini yayınladı.

MİNİK EFE’YE ‘UMUT’ OLDULAR

Jorge Jesus ve F.Bahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Szalai, Gaziantep’teki deprem enkazından çıkarılan 7 yaşındaki Umut Efe Kalfa’yla telefonda görüştü. Yandaş, Efe’ye, “İyileştikten sonra geleceksin Samandıra tesislerine, sana tesisleri gezdireceğim, bir de sana sürprizim var, sana kim selam verecek bak” diyerek, telefonu Jesus’a götürdü. Portekizli hoca, geçmiş olsun dileklerini ilettiği Umut Efe’ye “Seni çok öpüyorum” ifadesini kullandı.