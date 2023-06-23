Jorge Jesus yeni takımına imza atmaya çok yakın!
Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus'un yeni takımı belli oluyor.
Sporx'in Portekiz basınından O Jogo'ya dayandırdığı habere göre, Jorge Jesus, 3 yıllığına kendini Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü yapacak teklifi kabul etmeyi planlıyor.
3 YIL İÇİN 30 MİLYON EURO
Haberde, henüz resmi sözleşmelerin imzalanmadığı ancak çok yakında duyurunun yapılacağı belirtildi. Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro net maaş alacağı da ifade edildi.
TEMMUZ AYINDA DUYURULACAK
Suudi basını ise anlaşmanın hemen hemen tamamlandığını ve temmuz ayı başında resmi açıklamanın yapılacağını öne sürdü.
SUUDİ ARABİSTAN'DA 1 YIL ÇALIŞTI
2018/19 sezonunda Al Hilal ile Suudi Arabistan'da çalışan Portekizli teknik adam, geçen sezon Fenerbahçe ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken ligde ikinci sırayı aldı, Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna kaldı.
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