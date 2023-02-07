Jose Mourinho’dan, Türkiye'ye destek

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:35

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 16:35

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.

İtalya ekiplerinden Roma'nın Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Teknik Direktör Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho, "Türk ve Suriyeli kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.