Jose Mourinho’dan, Türkiye'ye destek
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yapığı paylaşımla destek mesajı gönderdi.
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.
İtalya ekiplerinden Roma'nın Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Teknik Direktör Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho, "Türk ve Suriyeli kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
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