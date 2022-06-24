Josef de Souza: 'Para için hiçbir yere gitmem'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın formasını giyen Josef de Souza geleceği hakkında konuştu. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılmak istemediği için gelen tekliflerin kendisine iletilmesine gerek kalmadığını belirtti.
Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı. Brezilyalı futbolcu, yönetimin kulüpten ayrılmak istemediğini bildiğini bu sebeple de gelen teklifleri kendisine iletmediğini söyledi. Josef, Beşiktaş'tan para için ayrılmak istemediği vurguladı.
"BEŞİKTAŞ'TAN PARA İÇİN GİTMEM"
33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, "Botafogo'dan teklif gelmiş yönetime ama bana söylemediler bile. Çünkü Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğimi biliyorlar. Bundan sonra para için hiçbir yere gitmem. Türkiye'de çok mutlu olduğumu ve ayrılmak istemediğimi belirttim. Beşiktaş forması altında başarılı olmak için tüm gücümle mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda deneyimli isim, 40 resmi karşılaşmada forma giydi. Josef de Souza, bu süre içinde 5 gol atarak takımına skor katkısında bulundu. Transfermarkt verilerine göre; Brezilyalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 4.2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Josef de Souza'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor.
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