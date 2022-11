Jr. NBA Ligi, Draft organizasyonuyla başladı

04 Kasım 2022 Cuma, 14:54

Türkiye’de basketbolun gelişmesine katkıda bulunmak için kurulmuş olan Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı’nın (BİDEV) NBA iş birliğiyle gerçekleştirdiği jr.nba BİDEV Ligi’nin Draft organizasyonu, spor dünyasından önemli isimlerin katılımıyla Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. İstanbul’da 12 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerinde erkekler ve 12 yaş altı kategorisinde kızların katıldığı jr.nba BİDEV Ligi Draft etkinliğine katılan okulların, lig boyunca ismini ve logosunu taşıyacakları NBA takımları kura ile belirlendi.

72 takımın katılımı ile 1.000’in üzerinde sporcunun yarışacağı jr.nba BİDEV Ligi, 21 Kasım’da başlayacak. Normal sezon boyunca 200’ün üzerinde maç oynanacağı ligde ilk sekize kalan takımlar play-off oynamaya hak kazanacaklar. Şampiyonun belirleneceği finaller 14-15 Ocak 2023 tarihinde yapılacak. Ligi şampiyon tamamlayan takımın oyuncuları, şampiyonluk kupasıyla birlikte NBA’in geleneksel şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek.

BİDEV Yönetim Kurulu Üyeleri Aytek Gürkan, Eyal Tarablus ve Prof. Dr. Füsun Uysal’ın yanı sıra NBA Avrupa Başkan Yardımcısı Neal Meyer ve NBA Avrupa ve Ortadoğu Basketbol Operasyonları Direktörü Henry Utku’nun hazır bulunduğu organizasyonda basketbol elçisi olarak da efsane isim Dino Radja da yer aldı. Sunumunu Mustafa Özben’in gerçekleştirdiği, 150’nin üzerinde çocuğun ve 100’ün üzerinde davetlinin katıldığı organizasyona çocuklar ile yapılan aktiviteler renk katarken, temsil edecekleri NBA takımlarının formalarını teslim alan takımlar birbirlerine başarı dileklerini sundu.

GÜRKAN: DEĞERLERİ PAYLAŞIYORUZ

BİDEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aytek Gürkan, jr.nba BİDEV Ligi’nin başlayacak olmasından ötürü büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. Gürkan, ‘’Öncelikle bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptıkları, bu yuvayı bize açtıkları için uzun yıllardır Türk basketboluna büyük hizmetlerde bulunan Darüşşafaka’ya çok teşekkür ediyorum. Kolej ruhunu iyi hisseden biri olarak burada, BİDEV ve NBA gibi iki markanın bir araya gelmiş olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü NBA ve BİDEV, basketbolun ötesinde yer alan arkadaşlık, birliktelik, takım olma, saygı gibi değerlere önem veren iki kurum. NBA’e bu değer ve yaklaşımları bizimle paylaştıkları ve birlikte hareket etmek adına, bir sivil toplum hareketi olarak bize güvenip bizi seçtikleri için çok teşekkürler.’’

‘’BİDEV’i iki yıl önce, başkanımız Hasan Arat’ın öncülüğünde kurduk. 250’ye yakın mütevelli heyeti üyemiz var. Dayanışma bizim camiamızın en önemli unsurlarından biri. Antrenörlerimizle, oyuncularımızla, basın mensuplarıyla ve tüm diğer emekçileriyle bir araya gelen bir organizasyon olarak, gerek sosyal, gerek sağlıkla ilgili konularla alakalı dayanışma adına kısa sürede büyük mesafe kat ettik. Başardığımız bu işten gurur duyuyorum. 100. Yılını kutlamaya hazırlandığımız, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetimizin yetiştirdiği bu grupla birlikte daha çok başarılar elde etmek istiyoruz.’’

‘’İsmimizin yanına eğitimi koyduk. Bu herkesin konuştuğu ama örgütlenip başarmakta zorlandığı bir konu. Biz basketbolun bize verdiği eğitmenler ve antrenörlerle bunu başarmak istiyoruz. NBA’de oynayan arkadaşlarımızı da aramıza katıp birer rol model olarak çocuklara göstermek istiyoruz. Basketbol hepimize dostluk, arkadaşlık için çaba sarf edeceğimiz bir alan yarattı. Artık bunu verme zamanı geldi. BİDEV bu yüzden var. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim’’ ifadelerine yer verdi.

MEYER: AİLEMİZ BÜYÜYOR

NBA Avrupa Başkan Yardımcısı Neal Meyer, jr.nba BİDEV liginin dev bir ailenin yeni bir üyesi olduğunu söyledi. Meyer, ‘’Burada olmak büyük bir gurur. BİDEV’le birlikte jr. nba’i bugün burada resmen başlatıyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Az önce sahada yaptığımız etkinlikte kız ve erkek çocuklarımıza da bahsettim. Bu yalnızca basketbolla ilgili bir şey değil. Sportmenlik, çalışkanlık, etik değerler, yardımlaşma, takım oyunu gibi değerleri de paylaşıyoruz. Bugün birlikte çok özel bir gruba dahil oluyoruz. 2014 yılında bu projeye başladığımızda yalnızca bir lig varken bugün 30’dan fazla ülkede 111 lige ulaşmış durumdayız. Her bir Draft organizasyonunda olduğu gibi bugün burada da bir NBA takımını Draft ile seçen çocukların heyecanını görmek harika. Golden State, Chicago gibi takımların formalarını mutlulukla sırtlarına geçirdiklerini görmek çok güzel. Bu organizasyon için BİDEV’e ve bugün bize kapılarını açan Darüşşafaka Spor Kulübü’ne çok teşekkür ederim. Hep birlikte bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz.’’

ALPEREN’DEN SÜRPRİZ MESAJ

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Eyal Tarablus’un konuşması ise bir sürprizle başladı. NBA’de Houston Rockets forması giyen ve NBA’e Draft edilen en son Türk oyuncu olan Alperen Şengün, ekranlara yansıyan görüntülü mesajında tüm çocuklara başarılar diledi. Ardından sözü alan Tarablus, şöyle konuştu: ‘’Basketbolu çok seviyorum. Yıllar önce babam Taksim’de her hafta sonu sabah işe gitmeden önce beni Spor Sergi Sarayı’na bırakırdı ve ben sabah ilk altyapı maçından akşam son A Takım maçına kadar tüm maçları izlerdim. O dönemde en büyük hayalim bir gün Aytek Ağabey’i görebilmekti. Bugün kendisi yanımda oturuyor. Tüm çocuklara hayallerinizin peşinden koşun demek istiyorum. Beni her gün o salona bırakan babama, o dönemde Challenge Cup gibi bir kupaya uzanan takımın 8 numaralı oyuncusu Aytek Ağabey’e çok teşekkür ederim. Hep 8 numaralı formayı giydim o günlerden beri ve bugün, yeni bir hayalimiz var. Çocukken ancak kasetlerden izleyebildiğimiz NBA’i, bugün eğitim sistemimizin bir parçası haline getiriyoruz. İçimizdeki basketbol aşkıyla bunu gerçekleştireceğimizden şüphem yok. BİDEV Adım projesiyle de ulaşımı güç köylerimiz de dahil olmak üzere bunu başaracağız. Eğitim ile spor arasında maalesef büyük bir daralma var. Avrupa’da sporun eğitim içerisindeki payı %6’yken ülkemizde bu rakam %3 düzeyinde. Çocukların sosyal ve sportif faaliyetlere katılmaları şart. BİDEV ve NBA olarak bu noktada uzun soluklu bir projede bir araya geldik. Kızlar ve Erkekler için düzenleyeceğimiz bu organizasyonu 4 Ağustos’ta duyurmuştuk. Bugün bu organizasyonu bir aile olarak hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan 30 okulumuz, 30 NBA takımından bir tanesini seçerek ligimizin ilk adımlarını atacak. 2023 Ocak’ta final organizasyonuyla tamamlayacağımız organizasyon süresince takımlar iki konferans ve altı bölgeye ayrılarak ilk 8’e kalma mücadelesi verecek. Velilerimiz tüm süreçleri NBA uygulaması üzerinden takip edebilecek. Bu programın destekçisi BİDEV, basketbol tutkusu çevresinde kenetlenmiş bir aile. Basketbol sevgisini ülkemizde artırmak istiyoruz. Basketbol topunu alan her çocuk bir gün NBA Draftı’na katılmayı hayal ediyor. Bu yolda gelecek nesillere harika bir miras bırakmak için çalışacağız.’’

RADJA RENK KATTI

Avrupa ve NBA’deki görkemli kariyeriyle Basketbol Şöhretler Müzesi’ne (Hall of Fame) katılan efsane oyuncu Dino Radja da Draft öncesinde görüşlerini dile getirdi. Radja, ‘’Dino Radja: İstanbul’a ilk kez turist olarak geldim ve güzel şehrinizi etraflıca görme şansım oldu. Özellikle dün burada çok keyifli vakit geçirdim. Çocuklar büyük bir heyecanla bu etkinliğin en önemli kısmı olan Draft’ı bekliyorlar. Onları fazla bekletmemek adına iyi şanslar ve başarılar diliyorum.’’

JR.NBA HAKKINDA

jr.nba, NBA’nin alt yapı seviyesinde kız ve erkek basketbol oyuncuları, koçlar ve veliler için basketbol deneyimini geliştirmek üzere kurduğu, basketbolun temel becerilerini ve takım ruhu, saygı, kararlılık ve birliktelik temel değerlerini öğretmeyi hedeflediği gelişim programıdır.

2021-22 sezonunda jr.nba, Avrupa ve Orta Doğu’da 93 lig organizasyonu ile 42.000 çocuğa erişti. NBA, geçtiğimiz senelerde Türkiye’de hazırlık maçları, jr.nba ligleri, diğer alt yapı gelişim programları ve taraftar etkinlikleri olmak üzere birçok etkinliğe imza atmıştı.

jr.nba Türkiye Ligi hakkında daha fazla bilgi almak için jr.nba.com web sitesini ziyaret edebilir, jr.nba sosyal medya hesaplarını Facebook (Facebook.com/jrnba), Instagram (@jrnba) ve Twitter (@jrnba) üzerinden takip edebilirsiniz.

BİDEV HAKKINDA

Basketbol için Destek ve Egˆitim Vakfı BI·DEV, nitelikli Türk basketbolcularının yetis¸melerine egˆitim yoluyla katkı sagˆlanması ve Tu¨rkiye’de basketbol sporuna emegˆi gec¸mis¸ kis¸ilere sosyal yardımlas¸ma aracılıgˆıyla destek olunması gayesiyle 2020 yılında kurulmus¸tur. Türk basketbolcularının ku¨ltu¨r ve egˆitim seviyeleri yu¨ksek, ülke basketboluna faydalı sporcular olarak yetis¸melerine katkı sagˆlamak, Tu¨rkiye’de basketbol sporu ile ugˆras¸mıs¸ ve uğraşan sporcu, antreno¨r, hakem, idareci, basketbol yazarı ve basketbola emegˆi gec¸mis¸ kis¸ilere sosyal yardımlas¸ma ve dayanıs¸ma yoluyla destek olmak için iş insanları, mevcut ve emekli basketbolcular, koçlar, hakemler, spor yöneticileri ve basın mensuplarının bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Vakfın temel prensipleri şeffaflık ve sürdürülebilirliktir. Hedefi, şu ana kadar Türk basketbolunda yapılmış kıymetli çalışmaların üzerine ekleyerek örnek kabul edilecek sürdürülebilir destek ve eğitim çalışmaları organize etmektir.

NBA HAKKINDA

National Basketball Association (NBA), basketbolun gücünü kullanarak her yerde insanlara ilham olmak ve onları birleştirmek misyonu ile çalışan küresel bir spor ve medya organizasyonudur. NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League ve Basketball Africa League profesyonel spor organizasyonları kapsamında NBA, 215 ülkede 50’den fazla lisanda maçları ve programları yayımlanan, yedi kıtaya yayılmış 200’den fazla ülkede lisanslı ürünleri satılan önemli bir uluslararası varlık kurmuştur. 2021-22 sezonu başında NBA takımları kadrolarında 40 ülkeden 121 uluslararası oyuncu yer almıştır. NBA Digital kanalları NBA TV; NBA.com, NBA uygulaması ve NBA League Pass’i kapsamaktadır. NBA, tüm dünyaya yayılmış 2.1 milyon takipçisi ve ligi, takımları ve oyuncuları ile dünyanın en büyük sosyal medya organizasyonlarından birini yaratmıştır. NBA Cares, NBA’nin gençlere yönelik uluslararası kurumlar ile iş birliği yaparak eğitim, gençlik ve aile gelişimi, sağlık konularında önemli konuların çözümüne katkıda bulunduğu sosyal sorumluluk yapısıdır.