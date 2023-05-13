Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Yalıkavakspor! Yalıkavakspor 33 - 31 Kastamonu Belediyesi (Maç sonucu)

Yayınlanma: 13.05.2023 - 20:14

Güncelleme: 13.05.2023 - 20:14

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavak Spor karşı karşıya geldi.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Kastamonu Belediyesi'nin 15-13 üstünlüğü ile sona erdi.

Başa baş devam eden mücadelede rakibini 33-31 mağlup eden Yalıkavak Spor, tarihinde ilk kez Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Yalıkavak Spor'dan Nika Matavs oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon Yalıkavak Spor oyuncularına madalya ve kupayı Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Türkiye Hemtbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.