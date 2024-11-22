Kenan Sipahi: "İyi müdafaa sonrası gelen sayılarla farkı açtık"

Yayınlanma: 22.11.2024 - 23:54

Güncelleme: 22.11.2024 - 23:54

Milli basketbolcu Kenan Sipahi ise Macaristan karşısında yakaladıkları farkın önemine değindi.

Takım arkadaşlarını tebrik eden Kenan, "Güzel bir basketbol oynadık. Maçın başında biraz tutuktuk ve hem hücumda hem de defansta hata yaptık. İkinci yarıda bizi zorlayan 3 uzuna çözüm bulduk. İyi müdafaa sonrası gelen sayılarla farkı açtık. Şehmus Hazer ve Cedi Osman çok iyi bir hücum maçı çıkardı. Yakaladığımız fark da grubun geri kalanı için çok önemli:" ifadelerini kullandı.